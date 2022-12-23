Сергей Соседов высказался о разводе Анжелики Варум и Леонида Агутина: «Они вместе столько лет»

Слухи о разводе Анжелики Варум и Леонида Агутина в Сети обсуждают уже не первую неделю. Певицу давно потеряли из виду, в то время как ее муж активно выступает, записывает новые песни, общается с интернет-аудиторией. Но люди прочитали между строк, когда он представил музыкальную новинку в соавторстве с другими артистами, и забили тревогу – мол, это точно, они с Варум не вместе.

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Ситуацию вокруг «развода» Варум и Агутина прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает, что это чей-то пиар, поскольку союз певцов – один из самых крепкий в отечественном шоу-бизнесе.

«Не верю в это. Когда муж с женой живут настолько долго, они не разводятся. Время показало, что их брак крепкий. А вот когда прожили два-три года и разошлись, тогда действительно все возможно. А то, что они вместе столько лет, — это и есть гарантия того, что это уже навсегда», - высказал мнение Соседов сайту «Подмосковье сегодня».

Варум и Агутин вместе более двух десятилетий. За это время они стали родителями - их дочери Елизавете уже 23 года.