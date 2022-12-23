Знатное декольте: Юлия Ефимова в платье-бюстье затмила подружку, показав округлости без белья

Чемпионка мира и Европы по плаванию Юлия Ефимова вовсю готовится к Новому году. Красавица поставила на паузу карьеру, но не жизнь, а потому ее соцсети всегда бурлят событиями – встречи с друзьями, поездки в горы, прогулки к океану.

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На этот раз Юлия показала, как тепло посидела с друзьями после того, как они все вместе украсили дом к Рождеству. Сама Ефимова нарядилась в оранжевое платье-бюстье, подчеркнувшее ее спортивную подтянутую фигуру. Позируя с подругой у елочки, пловчиха затмила ее своими формами, продемонстрировав декольте без белья, а также точеную талию с вырезами по бокам.