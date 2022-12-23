«Презирают»: Солнцев спустил Бородину с небес на землю, раскрыв неприглядную правду

Ксения Бородина всегда онлайн, и подписчики обращаются к ней по любом поводу. Телеведущая и рада: ответы на вопросы, советы на личные темы, разборы нарядов и косметики. Накануне звезда поблагодарила людей за столь внимательное к себе отношение: мол, как только она показывает новый модный образ, ее Директ разрывается от вопросов, и ей такое очень приятно.
На это отреагировал экс-коллега Бородиной, блогер Рустам Солнцев. Он попытался привести звезду в чувство и раскрыл неприглядную правду о ней.
«Борода интерес народа к ее шмоту считывает за любовь к себе. Родная, ошибаешься, в основном презирают, и ты это знаешь и это досадно.
Достаточно того, что ты бывшему мужу пыталась заблокировать инст, тем самым лишив дагестанскую фотомодель дохода - эта подлость не поддается сравнению.
И что это у тебя на морде наклеено? Расскажи… и про носки и тапки тоже», - высказался шоумен.