«Презирают»: Солнцев спустил Бородину с небес на землю, раскрыв неприглядную правду

Ксения Бородина всегда онлайн, и подписчики обращаются к ней по любом поводу. Телеведущая и рада: ответы на вопросы, советы на личные темы, разборы нарядов и косметики. Накануне звезда поблагодарила людей за столь внимательное к себе отношение: мол, как только она показывает новый модный образ, ее Директ разрывается от вопросов, и ей такое очень приятно.

На это отреагировал экс-коллега Бородиной, блогер Рустам Солнцев. Он попытался привести звезду в чувство и раскрыл неприглядную правду о ней.