«Она не перепевала хиты»: Алла Довлатова объяснила, почему творчество Аллы Пугачевой больше не звучит на радио

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Диджей поделилась экспертным мнением.

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему песни Аллы Пугачевой не берут в ротацию.

Причину непопулярности композиций Примадонны Довлатова видит в отсутствии свежих аранжировок.

«У нас в эфире она уже давно не звучит, потому что песни она новые не выдает, а старые имеют устаревшее звучание. Она не перепевала хиты, не делала новые аранжировки», – отметила Довлатова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

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Несмотря на устаревшие мотивы, Алла Довлатова призналась в любви творчеству Аллы Пугачевой.

Напомним, ранее Довлатова сравнила Пугачеву с Пушкиным.

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