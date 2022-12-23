«Она не перепевала хиты»: Алла Довлатова объяснила, почему творчество Аллы Пугачевой больше не звучит на радио

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему песни Аллы Пугачевой не берут в ротацию.

Причину непопулярности композиций Примадонны Довлатова видит в отсутствии свежих аранжировок.

«У нас в эфире она уже давно не звучит, потому что песни она новые не выдает, а старые имеют устаревшее звучание. Она не перепевала хиты, не делала новые аранжировки», – отметила Довлатова в YouTube-шоу «Алена, блин!».