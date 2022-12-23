Королевский дворецкий раскрыл тайну: что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на Рождество

Примечательно, что близится католическое Рождество. Каждый год в канун этого праздника члены королевской семьи встречаются, чтобы обменяться подарками. И так как они особы королевских кровей, они не дарят предметы роскоши, а скорее делают приятные сюрпризы.

К примеру, у Миддлтон есть ожерелья, серьги и диадемы, которые ей достались от принцессы Дианы и королевы Елизаветы II, поэтому ей всегда есть, что носить.

Отметим, что на этот раз гостей будут принимать король Карл III и его жена Камилла. Королевский дворецкий Грант Гаррольд, который работал на действующего короля в течение семи лет, признался, что это не единственный обмен подарками в праздничный сезон. Он уверен, что принц Уильям и Кейт всегда дарят друг другу и серьезные подарки, но не афишируют их.

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