Королевский дворецкий раскрыл тайну: что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на Рождество

Кейт Миддлтон уже 11 лет состоит в браке с принцем Уильямом. При этом до свадьбы они встречались почти шесть лет. Теперь супруги не только выполняют королевские обязанности. Они растят троих наследников: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. В этом году у пары появились новые титулы.
Примечательно, что близится католическое Рождество. Каждый год в канун этого праздника члены королевской семьи встречаются, чтобы обменяться подарками. И так как они особы королевских кровей, они не дарят предметы роскоши, а скорее делают приятные сюрпризы.
К примеру, у Миддлтон есть ожерелья, серьги и диадемы, которые ей достались от принцессы Дианы и королевы Елизаветы II, поэтому ей всегда есть, что носить.
Отметим, что на этот раз гостей будут принимать король Карл III и его жена Камилла. Королевский дворецкий Грант Гаррольд, который работал на действующего короля в течение семи лет, признался, что это не единственный обмен подарками в праздничный сезон. Он уверен, что принц Уильям и Кейт всегда дарят друг другу и серьезные подарки, но не афишируют их.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
«Когда я вижу ее в новом ожерелье или что-то в этом роде, я задаюсь вопросом, не это ли рождественский подарок. В том, что Уильям и Кейт будут дарить подарки друг другу на Рождество, я вообще не сомневаюсь», – поделился дворецкий, пишет Mirror.
А пока остается следить за выхода Миддлтон. Она вполне может надеть подарок вскоре после Рождества. Тогда внимательный дворецкий раскроет, что именно преподнесет жене принц.