«У меня на руке 300 миллионов»: Клава Кока начала готовиться к свадьбе и показала обручальное кольцо

И хоть пока у Клавы нет жениха, она надеется, что он скоро появиться. В этом году ей уже делали предложение руки и сердца. Однако у певицы есть свои запросы, которым не все соответствуют. Так 22 декабря в ювелирном магазине в центре столицы. Ей сразу понравилось обручальное кольцо из золота за 30 миллионов рублей.

Однако потом Клава увидела кольцо за 117 миллионов рублей. Она поспешила его примерить.