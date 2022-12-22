«У меня на руке 300 миллионов»: Клава Кока начала готовиться к свадьбе и показала обручальное кольцо

Клава Кока вот уже больше 5 лет строит карьеру. Она смогла добиться успеха. Певица выпустила несколько хитов, записала дуэты с популярными исполнителями. У нее уже есть квартира в Москве. Артистка не скрывает, что теперь мечтает о семье. И недавно ей удалось поймать букет невесты на свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой.
И хоть пока у Клавы нет жениха, она надеется, что он скоро появиться. В этом году ей уже делали предложение руки и сердца. Однако у певицы есть свои запросы, которым не все соответствуют. Так 22 декабря в ювелирном магазине в центре столицы. Ей сразу понравилось обручальное кольцо из золота за 30 миллионов рублей.
Однако потом Клава увидела кольцо за 117 миллионов рублей. Она поспешила его примерить.
«Мне кажется, мой муж сейчас покинул чат. Это 10 квартир в Москве, простеньких, но 10», – отметила звезда.
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Но в итоге на пальчики Клава надела сразу четыре кольца. Все они были с огромными бриллиантами. Ей пришла идея в голову, что она может быть невестой с несколькими кольцами сразу.
«У меня сейчас на руке 300 миллионов где-то», – похвасталась певица.
Она также примерила и другие украшения. Блондинка была в восторге от красоты дорогостоящих колец.
Клава Кока примерила кольца. Фото: соцсети звезды