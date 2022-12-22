Постройневшая Ани Лорак в укороченном твидовом жакете и брюках появилась на вечеринке Алены Жигаловой

Недавно Лорак выступила на новогоднем концерте. Она также успела побывать в гостях у Филиппа Киркорова. А вот теперь певица приехала на вечеринку к журналистке Алене Жигаловой, которая решила с размахом отпраздновать день рождения. Звезда предстала в укороченном твидовом жакете и черных брюках, подчеркнув талию. Она вручила имениннице белые розы.

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