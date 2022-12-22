Постройневшая Ани Лорак в укороченном твидовом жакете и брюках появилась на вечеринке Алены Жигаловой

Уже много лет Ани Лорак выступает на сцене в России. Она может похвастаться большим количеством хитов. Примечательно, что в этом году артистка на некоторое время пропала из соцсетей, а потом снова стала выходить в свет. Осенью на месяц она уехала в Испанию, но пропускать декабрьские съемки и концерты не стала, поэтому снова находится в России.
Недавно Лорак выступила на новогоднем концерте. Она также успела побывать в гостях у Филиппа Киркорова. А вот теперь певица приехала на вечеринку к журналистке Алене Жигаловой, которая решила с размахом отпраздновать день рождения. Звезда предстала в укороченном твидовом жакете и черных брюках, подчеркнув талию. Она вручила имениннице белые розы.
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Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) оказалась за одним столиком с Лерой Кудрявцевой. Они на камеру поздравили Алену с днем рождения. К слову, также приехали на мероприятия: Филипп Киркоров, Слава, Катя Лель и другие селебрити. Без разговоров по душам не обошлось. Жигалова хвасталась роскошными подарками, среди которых был даже телевизор от поп-короля.
В Сети стали обсуждать постройневшую фигуру Лорак. Многие отметили, что она стала заметно худее за последние недели.