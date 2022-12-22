«Стала вся такая сдобная»: Ольга Бузова в алых лосинах присела на корточки, бесстыдно отклячив свой тыл

Ольга Бузова уже давно стала популярной исполнительницей. Она не перестает восхищать публику. Певица переехала в свою роскошную квартиру в Москве, играет в театре и дает концерты. В декабре телеведущая успевает сниматься в новогодних проектах. И недавно она поразила публику, щегольнув в откровенном платье, едва прикрыв грудь.
В последнее время образы Ольги особенно смелые. Она не боится подчеркивать фигуру, хоть и пока не вернулась в форму. На этот раз телеведущая запечатлелась на съемках в алом костюме с тугими лосинами. Лук дополнили туфли на шпильке. Она присела на корточки, отклячив пятую точку. Звезда осталась в восторге от своего монохромного лука.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот поклонники были ошарашены. Многие даже потеряли дар речи. «Ой, а зачем так позировать?», «Как хочется, чтобы скромность вернулась в чат», «Ну что происходит! Это бесстыдство и срам», «Наряд эффектный, но приседать не стоит», «Да, нужно не акценты расставлять, а мужика искать», «Стала вся такая сдобная», — прокомментировали кадры подписчики.