«Стала вся такая сдобная»: Ольга Бузова в алых лосинах присела на корточки, бесстыдно отклячив свой тыл

В последнее время образы Ольги особенно смелые. Она не боится подчеркивать фигуру, хоть и пока не вернулась в форму. На этот раз телеведущая запечатлелась на съемках в алом костюме с тугими лосинами. Лук дополнили туфли на шпильке. Она присела на корточки, отклячив пятую точку. Звезда осталась в восторге от своего монохромного лука.

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