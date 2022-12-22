Серьги за 600 тысяч рублей, платье Fendi и 30 тысяч рублей наличными: Ксения Бородина не пожалела средств для дочери

Бывшая жена блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — показала, какие презенты вручила младшей наследнице Теоне Омаровой.
Дочери Бородиной уже семь лет. Голубоглазое сокровище Ксении получило в день рождения роскошные подарки. Помимо «салютов» из шаров по всему дому в виде любимых свинок Теи, Бородина преподнесла серьги с розовым камнем. Украшение итальянского бренда Pasquale Bruni стоит 600 тысяч рублей.
Также Ксения выбрала для наследницы платье принцессы под цвет ювелирного изделия. Наряд премиального бренда Fendi оказался не единственным. В другой коробке Теона обнаружила парик с черными косами и платье, как и у главной героини сериала «Уэнздей».
А еще малышка получила 30 тысяч рублей пятитысячными купюрами. Омарова осталась в восторге от такого денежного веера.
Подарок Ксении Бородиной. Фото: соцсети
Напомним, ранее отец Теоны Омаровой поделился подробностями личной жизни. Новая возлюбленная бизнесмена заявила о правах на дом Курбана Омарова.