На этот раз не обошлось без семейного праздника. 22 декабря день рождения отмечает старший сын Натальи Лукас, рожденный от британского аристократа Джастина Портмана. Он учится в США, но приехал к родным в Париж.

На новом фото модель предстала в черном костюме, который подчеркнул ее стройность. С ней был муж Анутан Арно. Рядом позировал не только сын, которому исполнился 21 год, но и дочка Нева.

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