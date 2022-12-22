Наталья Водянова является известной моделью. Она уже большую часть жизни живет во Франции. В этом году российская красавица отметила свое 40-летие. Примечательно, что она резко пропала из соцсетей и перестала рассказывать о своей жизни. Однако осенью звезда всех ошарашила, когда встретилась с сестрой, которая прожила всю жизнь в приемной семье в США.
На этот раз не обошлось без семейного праздника. 22 декабря день рождения отмечает старший сын Натальи Лукас, рожденный от британского аристократа Джастина Портмана. Он учится в США, но приехал к родным в Париж.
На новом фото модель предстала в черном костюме, который подчеркнул ее стройность. С ней был муж Анутан Арно. Рядом позировал не только сын, которому исполнился 21 год, но и дочка Нева.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Антуан Арно, Наталья Водянова с детьми. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, каким взрослым стал старший сын Натальи. Другие отметили, что Нева подросла и стала настоящей копией своей мамы. Многие признаются, что по-настоящему их удивляет Водянова, которая вообще не меняется с годами.