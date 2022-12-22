«В первом ряду и на своей волне»: Сергей Лазарев заснял, как дочка в пышном платье прочитала стих на утреннике в саду

Сергей Лазарев уже давно стал популярным артистом. Если раньше он большую часть сил тратил на создание новых треков, шоу, чтобы получить заветные награды, то теперь певец живет уже ради детей. У него подрастает восьмилетний сын Никита, а также четырехлетняя дочка Анна. Несмотря на свою занятость, он старается не пропускать важные события в их жизни.
Примечательно, что недавно Лазарев посетил отчетный концерт в школе «Тодес». На сцене выступил и Никита с русским-народным танцем, и Анна в костюме пчелки. А вот 22 декабря певец приехал в садик, где прошел утренник.
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Его дочка была в пышном белом платье и короне. Она прочитала стих и потом уже увиделась с Дедом Морозом. Артист посмеялся, так как недавно Анна заявила ему, что Деда Мороза не существует. Не обошлось без танцев.
«Наша принцесса! В первом ряду и на своей волне», — отметил он.
Поклонники восхитились тем, как старалась наследница артиста. Многие отметили, что у нее был самый красивый наряд. А Лазарев поспешил в школу, где в этот день его сын принял участие в спектакле «Дюймовочка». Никита сыграл сразу две роли: волшебника и лягушки. Сергей уверен, что наследник сможет стать актером в будущем.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды