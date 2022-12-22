«В первом ряду и на своей волне»: Сергей Лазарев заснял, как дочка в пышном платье прочитала стих на утреннике в саду

Примечательно, что недавно Лазарев посетил отчетный концерт в школе «Тодес». На сцене выступил и Никита с русским-народным танцем, и Анна в костюме пчелки. А вот 22 декабря певец приехал в садик, где прошел утренник.

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Его дочка была в пышном белом платье и короне. Она прочитала стих и потом уже увиделась с Дедом Морозом. Артист посмеялся, так как недавно Анна заявила ему, что Деда Мороза не существует. Не обошлось без танцев.