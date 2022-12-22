Замок отмывают: стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

В Сети пошла информация, что Алла Пугачева может вернуться в Россию уже к Новому году. Об этом сообщили журналистам соседи Примадонны.

«Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб. Говорят, числа 30 она вернется не на долго», — заявили жители подмосковной деревни Грязь «Дни.ру».

Пугачева пока находится в Израиле вместе со своим мужем — иноагентом Максимом Галкиным. Они осудили свою родину в сложный период и сбежали.

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