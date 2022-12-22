Карл III после скандала с Гарри выдал Кейт и Уильяму новые титулы

В четверг, 22 декабря, король Великобритании Карл III наградил свою невестку Кейт Миддлтон новым титулом. Теперь герцогиня — полковник Ирландской гвардии, ее муж — принц Уильям — полковник Валлийской гвардии.

А вот королеве Камилле Паркер-Боулз досталось звание полковника Гренадерской гвардии, которое раньше носил опальный принц Эндрю.

Гарри и Меган ничего не досталось. После документального фильма отношения между родственниками еще больше охладели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».