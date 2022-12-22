За Пугачеву взялись правоохранительные органы

Правоохранительные органы Израиля сейчас выясняют, на каком основании Алле Пугачевой выдали гражданство этой страны. Есть мнение, что в этой истории не обошлось без нарушения закона.

«Процедуру репатриации Пугачева проходила с помощью некоего высокопоставленного чиновника, на которого экс-звезда вышла через посредников. И, если нарушения будут вскрыты, есть большая вероятность, что паспорт Пугачевой будет аннулирован и тогда она потеряет право жить на Святой Земле», — заявил источник РЕН-ТВ.

Недавно в Израиле задержали пятерых человек, которые незаконно выдавали паспорта своей страны. Полиция также пообещала новые аресты участников незаконной схемы.

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