Редкое фото: Водянова в черном брючном костюме предстала с Арно и старшими детьми на семейном празднике

Несколько месяцев не было вестей от Натальи. Однако 22 декабря день рождения отметил ее старший сын от первого брака Лукас Портман. Он учится в США, но приехал к маме в Париж. На новом фото именинник запечатлелся с родными. Водянова облачилась в черный лаконичный костюм. В одной гамме с ней оделся ее муж Антуан Арно.

С моделью позировал не только сын, но и дочка Нева. Она заметно подросла и почти догнала маму по росту.

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