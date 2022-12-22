«Она молодая, богатая, у нее нет детей»: Эвелина Бледанс назвала самую завидную невесту России

Когда Эвелину Бледанс называют «самой завидной невестой» страны, она протестует, уверяя, что в России есть женщины, более желанные, чем она. Сама Эвелина сейчас не замужем, но у нее есть любимый человек.

Она называет его своим «прекрасным принцем», но замуж не собирается. Эвелина уверена, что точно знает имя самой желанной женщины страны.

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