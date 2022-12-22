«Кажется, я теперь отец»: старший сын Натальи Водяновой поделился радостной новостью

Уже давно поклонники Натальи не видели ее детей. Она забросила соцсети. Однако осенью мир ошарашила новость, что у модели есть сестра, которая все это время жила в приемной семье в США. Спустя много лет она с ней воссоединилась.

А вот 22 декабря старший сын Водяновой Лукас рассказал, что устроил сюрприз. Он приехал к семье в Париж. Студент поделился неожиданной новостью.

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