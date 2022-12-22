«Кажется, я теперь отец»: старший сын Натальи Водяновой поделился радостной новостью

Наталья Водянова в этом году пропустила модные показы впервые за долгое время. Она счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Модель растит двоих сыновей Максима и Романа. От первого брака с британским аристократом у нее есть еще трое наследников. В прошлом году ее старший сын Лукас Портман уехал учиться в США.
Уже давно поклонники Натальи не видели ее детей. Она забросила соцсети. Однако осенью мир ошарашила новость, что у модели есть сестра, которая все это время жила в приемной семье в США. Спустя много лет она с ней воссоединилась.
А вот 22 декабря старший сын Водяновой Лукас рассказал, что устроил сюрприз. Он приехал к семье в Париж. Студент поделился неожиданной новостью.
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Лукас Портман. Фото: соцсети
«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения... кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — написал именинник.
Оказалось, что Лукас получил в подарок козленка. Он с ним запечатлелся дома и заботливо кормил молоком из бутылочки. Однако сын модели не стал пояснять, чей это подарок.