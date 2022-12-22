Россияне толпятся у банкоматов: назван курс доллара на конец 2022 года — все взвинчены

Россияне не на шутку обеспокоены теми валютными сводками, которые появляются в ежедневном доступе. При этом с чистой совестью можно поздравить тех соотечественников, которые доверились советам финансовых экспертов и успели купить доллары и евро в ожидании повышения курса.
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Эксперты уверены, что уже сейчас можно наблюдать откат к курсу, который наблюдался весной 2022 года. И дальше ситуация едва ли станет лучше. Так, к концу года, как заверяют аналитики, рубль упадет еще больше. На этом фоне доллар и евро укрепятся и при том, внушительно.
В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что официальный курс доллара закрепится к концу года на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рубля.
На фоне таких новостей некоторые наши соотечественники выстроились у банкоматов, чтобы скупить валюту в долларах и евро, пока их стоимость не стала еще выше.
Впрочем, качели на валютном рынке показывали и иные результаты. Стоит ли поддаваться всеобщей панике?
По материалам Life.ru