Россияне толпятся у банкоматов: назван курс доллара на конец 2022 года — все взвинчены

Эксперты уверены, что уже сейчас можно наблюдать откат к курсу, который наблюдался весной 2022 года. И дальше ситуация едва ли станет лучше. Так, к концу года, как заверяют аналитики, рубль упадет еще больше. На этом фоне доллар и евро укрепятся и при том, внушительно.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что официальный курс доллара закрепится к концу года на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рубля.

На фоне таких новостей некоторые наши соотечественники выстроились у банкоматов, чтобы скупить валюту в долларах и евро, пока их стоимость не стала еще выше.

Впрочем, качели на валютном рынке показывали и иные результаты. Стоит ли поддаваться всеобщей панике?

По материалам Life.ru