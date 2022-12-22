Севастьянова обнажила свои прелести на пляже, эффектно раздвинув ножки: все обомлели от вида

Примечательно, что Каролина недавно приехала в Монако. Она пережила расставание с бойфрендом. Гимнастка теперь все чаще делится пикантными кадрами. Она не только оголяет свое декольте. На этот раз спортсменка поделилась пляжным кадром. Она обнажила свои ножки, которые изящно раздвинула на фоне моря.

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