Севастьянова обнажила свои прелести на пляже, эффектно раздвинув ножки: все обомлели от вида

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она была выдающейся художественной гимнасткой. Спортсменка в свое время даже завоевала олимпийское золото. Теперь она все чаще путешествует. В свои 27 лет брюнетка не перестает следить за фигурой и облачаться в роскошные платья.
Примечательно, что Каролина недавно приехала в Монако. Она пережила расставание с бойфрендом. Гимнастка теперь все чаще делится пикантными кадрами. Она не только оголяет свое декольте. На этот раз спортсменка поделилась пляжным кадром. Она обнажила свои ножки, которые изящно раздвинула на фоне моря.
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Каролина Севастьянова. Фото: Global Look Press
Поклонники отметили, что у нее самые красивые ноги в мире. Гимнастку осыпали комплиментами.
«Ну что за конфетка», «Ножки просто эталонные», «Какая же прелесть», «Весь пляж убежал, чтобы не затопить все слюнями», «Кому-то повезло вас увидеть в бикини», — стали писать в Сети.