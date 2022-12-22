«Разочаровали меня ни она и ни ее поведение»: Довлатова сравнила Пугачеву с Пушкиным

Известную радиоведущую Аллу Довлатову еще раз спросили, что она думает по поводу певицы Аллы Пугачевой, которая уехала из России на фоне политических событий 2022 года вместе со своей семьей.

«Она для большинства была мегалюбимой артисткой… Разочаровали меня ни она и ни ее поведение. А разочаровала меня ситуация: я считала, что такой, как она, в этой стране ну не родилось и, может быть, долгое время еще не родится. Вот как Пушкин у нас есть уже века – вот у Пугачевой была такая народная любовь, никто и рядом не подошел. А сейчас этого всего у нее не осталось…» - поделилась мыслями радиоведущая в YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Мне даже скорее больно за нее и страшно… Я думаю: «Господи, если бы я столько вложила своей жизни в это, неужели я смогла бы вот с этим народом вот так расстаться?» Вот что меня разочаровало. Я подумала, может, она не поняла, не осознала, что произойдет…»