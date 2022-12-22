«А что случилось с ногами?»: Бузова в алом платье с откровенным разрезом бесстыдно засветила «межножье»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести популярные шоу. Недавно состоялся финал проекта «Звезды в Африке». Примечательно, что артистка в декабре часто выходит в свет. Она выбирает броские наряды. Порой блондинка оголяет свои прелести, чем шокирует публику.
22 декабря Бузова с утра приехала на съемки. Она решила похвастаться своим образом. Телеведущая облачилась в алое платье с высоким воротом и откровенным разрезом. Она дополнила лук меховым боа. Артистка засветила свое «межножное пространство». Ольга стала танцевать перед камерой. она показала свои прелести без нижнего белья.
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Поклонники были удивлены тем, как выглядит Ольга. Некоторые заметили, что у нее отекли ноги, а бедра стали рыхлыми. «Ну тут колготки нужны», «Очень некрасиво выглядят бедра», «Неудачный образ, видно все изъяны», «Поправилась и ноги просто разнесло», «А что случилось с ногами?» — стали писать в Сети.