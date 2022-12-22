«А что случилось с ногами?»: Бузова в алом платье с откровенным разрезом бесстыдно засветила «межножье»

22 декабря Бузова с утра приехала на съемки. Она решила похвастаться своим образом. Телеведущая облачилась в алое платье с высоким воротом и откровенным разрезом. Она дополнила лук меховым боа. Артистка засветила свое «межножное пространство». Ольга стала танцевать перед камерой. она показала свои прелести без нижнего белья.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».