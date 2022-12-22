Звезда «Уральских пельменей» Илана сделала заявление после слухов о беременности

Примечательно, что Илана примерила белое мини-платье. Наряд подчеркнул ее фигуру и не скрыл округлившийся живот. Вторым было черно-фиолетовое платье с перьями. Однако именно первый наряд привлек внимание подписчиков. Актриса заподозрили в беременности. Ей стали писать, что наряд неудачный. Другие открыто стали говорить, что звезда словно беременна.

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