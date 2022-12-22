Звезда «Уральских пельменей» Илана сделала заявление после слухов о беременности

Илана Юрьева играет в театре и снимается в кино. В 34 года она следит за фигурой: у артистки растет дочка, которую она воспитывает с мужем Дмитрием. Зачастую жизнь звезды «Уральских пельменей» становится предметом обсуждений. На днях она попросила оценить ее образы перед концертом.
Примечательно, что Илана примерила белое мини-платье. Наряд подчеркнул ее фигуру и не скрыл округлившийся живот. Вторым было черно-фиолетовое платье с перьями. Однако именно первый наряд привлек внимание подписчиков. Актриса заподозрили в беременности. Ей стали писать, что наряд неудачный. Другие открыто стали говорить, что звезда словно беременна.
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Илана. Фото: соцсети звезды
Однако Илана не стал молчать. Она решила сразу пресечь все сплетни.
«Даже у самых худых девушек немного есть животик, это наша женская конституция! Надеюсь, ответ исчерпывающий», — заявила актриса, приведя в пример фотографию модели Кендалл Дженнер.