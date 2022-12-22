Довлатова о том, как ее втянули в скандал с Орловой: «Нужно было привлечь внимание — смотрибельность снижается»

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала скандал, который раздулся из-за ее реакции на беременность Ольги Орловой.

48-летняя звезда эфира вспомнила, что все началось, когда она прочитала новость о подозрении ее коллеги из «Дома-2» в использовании накладного живота. Довлатова отметила, что знает Орлову много лет и убеждена в ее честности. Алла решила высказаться о том, что неважно, как рожает Ольга — сама или через суррогатную мать. И в конце вставила фразу, что главное — не врать поклонникам.

В ответ радиоведущая поймала волну хейта от поклонников Орловой и даже от ее знаменитой подруги Ксении Бородиной. В ее словах все увидели только подозрение Ольги во вранье.