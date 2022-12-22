Довлатова о том, как ее втянули в скандал с Орловой: «Нужно было привлечь внимание — смотрибельность снижается»

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала скандал, который раздулся из-за ее реакции на беременность Ольги Орловой.
48-летняя звезда эфира вспомнила, что все началось, когда она прочитала новость о подозрении ее коллеги из «Дома-2» в использовании накладного живота. Довлатова отметила, что знает Орлову много лет и убеждена в ее честности. Алла решила высказаться о том, что неважно, как рожает Ольга — сама или через суррогатную мать. И в конце вставила фразу, что главное — не врать поклонникам.
В ответ радиоведущая поймала волну хейта от поклонников Орловой и даже от ее знаменитой подруги Ксении Бородиной. В ее словах все увидели только подозрение Ольги во вранье.
«Почему, я думаю, они обрушились на меня, почему вытащили то, чего не было заложено в этом (комментарии. — Прим. авт.). Потому что нужно было привлечь внимание к беременности. StarHit написал, а дальше моего комментария было достаточно, чтобы раздуть все! Ну, то есть, по большому счету, канал-то не тот уже (у «Дома-2». — Прим. авт.) и цифры, наверно, немножко уже не те. И смотрибельность программы тоже снижается. А надо же привлечь больше аудитории. Ну это жанр такой…» — высказалась Довлатова в YouTube-шоу «Алена, блин!».
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Алла отметила, что раздуванием скандала занималась, конечно же, не лично Ольга. По словам ведущей, этот инструмент взаимодействия желтой прессы и различных шоу отработан годами — когда специально организовывается хайп, чтобы привлечь аудиторию к экранам или в зрительный зал.