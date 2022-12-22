Теоне семь лет: Бородина ради дочки украсила весь дом надувными свинками и подарила пачку денег

22 декабря Бородина устроила сюрприз для своей младшей наследницы. В честь 7-летия девочка получила целую коробку подарков. А так как она мечтает о домашнем мини-пиге, телеведущая украсила весь дома воздушными свинками и розовыми сердечками.

Теона с радостью распаковала подарки. Ей прислали пышное платье, брендовые наряды, украшения, а также книжку про свинку. Больше всего именинница обрадовалась конверту с деньгами.

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