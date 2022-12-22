Теоне семь лет: Бородина ради дочки украсила весь дом надувными свинками и подарила пачку денег

Ксения Бородина не скрывает, что разбогатела и прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что звезда растит дочку Марусю от первого брака, а также дочку Теону от второго мужа Курбана Омарова. Своих наследниц звезда не перестает баловать.
22 декабря Бородина устроила сюрприз для своей младшей наследницы. В честь 7-летия девочка получила целую коробку подарков. А так как она мечтает о домашнем мини-пиге, телеведущая украсила весь дома воздушными свинками и розовыми сердечками.
Теона с радостью распаковала подарки. Ей прислали пышное платье, брендовые наряды, украшения, а также книжку про свинку. Больше всего именинница обрадовалась конверту с деньгами.
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«Моя любовь! Спасибо вам всем огромное, за поздравления», – заявила Бородина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка телеведущей. Многие отметили, что она очень похожа на маму.
«Маленькая принцесса», «Как выросла! И меняется внешне. С днем рождения!», «Какая она у тебя красивая! Просто ангелочек в человеческом обличие», — стали писать в Сети.
Теона Омарова. Фото: соцсети звезды