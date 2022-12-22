«Зато какой он теперь хороший»: Алла Довлатова вспомнила, как «придавила» Влада Соколовского за развод

Популярная радиоведущая Алла Довлатова сама дала интервью, в котором подтвердила, что обычно не задает своим гостям каверзных вопросов — формат не тот. Однако в ее журналистской карьере были моменты, когда приглашенная звезда вскакивала и уходила, не желая говорить на неприятную тему.
Однажды подобное случилось у Довлатовой с певцом Владом Соколовским — как в раз в тот период, когда он расстался с коллегой по цеху Ритой Дакотой.
«Конечно, артисты всегда предупреждают, когда приходят: «Мы на эту тему не говорим». Но я не на эту тему его спросила… Может, я была и не права. Меня потом пожурили, сказали: «Ну ты же не в стиле «Русского радио»! Ну зачем ты его придавила так?» Но я по-женски, я не могла, мне было так за нее (Риту Дакоту. — Прим. авт.) больно…» — вспоминает Довлатова в YouTube-шоу «Алена, блин!».
«Я ему задала какой-то вопрос через дочку… Но ему было некомфортно на него отвечать, я это поняла. В принципе, по большому счету, я считаю, что все, что ни делается, — к лучшему. И если бы не нужно было ему задавать этот вопрос, я бы его не задала. Но вот бывает, как сверху что-то спускается. Я понимала в тот момент, что я должна. Может быть, это была последняя капля. Зато смотри, какой он теперь хороший, как он теперь новую жену любит, он теперь не обманывает ее, он теперь добропорядочный. Может, это как раз я «придавила» своей кнопкой?!»
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в 2015–2018 годах певец Влад Соколовский был женат на другой участнице проекта «Фабрика звезд» Рите Дакоте, в 2017-м у них родилась дочь Мия. Супруги отметились громким скандальным разводом, но в итоге сумели сохранить дружеские отношения ради ребенка. Сейчас у каждого из них новая любовь, а Соколовский успел во второй раз стать отцом.