«Зато какой он теперь хороший»: Алла Довлатова вспомнила, как «придавила» Влада Соколовского за развод

Популярная радиоведущая Алла Довлатова сама дала интервью, в котором подтвердила, что обычно не задает своим гостям каверзных вопросов — формат не тот. Однако в ее журналистской карьере были моменты, когда приглашенная звезда вскакивала и уходила, не желая говорить на неприятную тему.

Однажды подобное случилось у Довлатовой с певцом Владом Соколовским — как в раз в тот период, когда он расстался с коллегой по цеху Ритой Дакотой.