Солнцев: «Жениха Волочковой не существует, просто закусывать надо!»

Популярный блогер Рустам Солнцев заявил, что у Анастасии Волочковой нет никакого жениха. И свадьба, соответственно, у балерины не планируется.

«Физически его просто не существует. Никакой жених не имеет место быть, тем более такой, какой ее сразу в церковь повел.

Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала, что ли? У нее уже перед глазами призраки, начались галлюцинации? Вы можете себе представить, что Волочкову кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить…» —заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».