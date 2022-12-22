Солнцев: «Жениха Волочковой не существует, просто закусывать надо!»

Популярный блогер Рустам Солнцев заявил, что у Анастасии Волочковой нет никакого жениха. И свадьба, соответственно, у балерины не планируется.
«Физически его просто не существует. Никакой жених не имеет место быть, тем более такой, какой ее сразу в церковь повел.
Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала, что ли? У нее уже перед глазами призраки, начались галлюцинации? Вы можете себе представить, что Волочкову кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить…» —заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Солнцев подчеркнул, что любовные истории — это обычный пиар и верить этому не стоит.
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