«Холодцовая рыхлость бедер затряслась»: Чехова в бикини получила шлепок, нырнув в волны

Анфиса Чехова не стесняется своей аппетитной фигуры. Телеведущая покуражилась на камеру, примерив бикини и футболку. Все, что было на красотке, тут же намокло, стоило ей нырнуть в воду, поддавшись разбушевавшейся стихии.
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Причем Анфиса получила увесистый шлепок, повернувшись к надвигающимся волнам своим сдобным тылом. Такие ощущения бывшей жене Гурама Баблишвили пришлись по вкусу.
«Холодцовая рыхлость бедер затряслась», «Радуется всему как ребенок», «Классно!», «Кайфовая», «Прикольно! Как хорошо, когда женщина знает себе цену и не стесняется себя, такой аппетитной!! Ну чем не вишенка», «Шикарная!», «Вкусная фигурка», «Бедра не помешало бы подтянуть и подсушить», «Все тут отлично! Не завидуйте», «Малышка прям», — пишут фолловеры.