«Холодцовая рыхлость бедер затряслась»: Чехова в бикини получила шлепок, нырнув в волны

Анфиса Чехова не стесняется своей аппетитной фигуры. Телеведущая покуражилась на камеру, примерив бикини и футболку. Все, что было на красотке, тут же намокло, стоило ей нырнуть в воду, поддавшись разбушевавшейся стихии.

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Причем Анфиса получила увесистый шлепок, повернувшись к надвигающимся волнам своим сдобным тылом. Такие ощущения бывшей жене Гурама Баблишвили пришлись по вкусу.