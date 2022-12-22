«Ты что, издеваешься?»: Прилучный набросился с поцелуями на Бузову прямо на глазах Зепюр

Известный актер Павел Прилучный поцеловал Ольгу Бузову прямо на глазах жены Зепюр Брутян.

«Давно мечтала с вами познакомиться», — заявила Ольга со сцены и протянула руку артисту. «Ты что, издеваешься, мы с тобой лет 10 знакомы... Память девичья!» — возмутился Павел. И поцеловал звезду.

Напомним, Прилучный женился в августе на армянской актрисе Зепюр Брутян. По некоторым данным, девушка сейчас беременна, хотя официальных заявлений не делает.

От первого брака у Прилучного есть двое детей, сейчас они живут с мамой – Агатой Муцениеце.

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