«Сколько детей? Четверо!»: Климова в мини-платье и ботфортах щегольнула стройной талией

44-летняя Екатерина Климова выглядит так, словно и вовсе не рожала. И это при том, что у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо детей. Старшая дочка Климовой от ювелира Ильи Хорошилова - Елизавета - взрослая девушка, она студентка МГУ. Также актриса воспитывает сыновей Матвея и Корней от Игоря Петренко. У нее подрастает дочка Белла от Гелы Месхи. Младшая их детей Екатерины учится в первом классе Ломоносовской школы.

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