«Огромное сердце»: Александр Васильев дал неожиданную оценку Филиппу Киркорову

Поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров был в числе участников телевизионного фестиваля «Песня года», запись которого состоялась в начале декабря в Москве. В первые дни января фестиваль покажет в своем эфире телеканал «Россия 1». Но уже сейчас поклонники могут полюбоваться нарядами, в которых звезды блистали на съемках концерта.

Так, Филипп Киркоров появился на сцене в наряде самого модного оттенка грядущего сезона. Оценку образу поп-короля дал историк моды Александр Васильев. Он дал понять, что блестящий внешний вид 55-летнего Филиппа Киркорова не оставляет его равнодушным.

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