«Огромное сердце»: Александр Васильев дал неожиданную оценку Филиппу Киркорову

Поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров был в числе участников телевизионного фестиваля «Песня года», запись которого состоялась в начале декабря в Москве. В первые дни января фестиваль покажет в своем эфире телеканал «Россия 1». Но уже сейчас поклонники могут полюбоваться нарядами, в которых звезды блистали на съемках концерта.
Так, Филипп Киркоров появился на сцене в наряде самого модного оттенка грядущего сезона. Оценку образу поп-короля дал историк моды Александр Васильев. Он дал понять, что блестящий внешний вид 55-летнего Филиппа Киркорова не оставляет его равнодушным.
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Филипп Киркоров. Фото: Владимир Веленгурин/«КП»
«На Филиппа Киркорова в последнее время обрушилась масса всяких неприятностей. Его 90-летний отец, как я знаю, попал в больницу. Но на мероприятии Филипп выглядит радостным и довольным жизнью. Его костюм напоминает и о яркой малине, и о фуксии. Он близок к самому модному оттенку наступающего 2023 года — карминовому цвету. В руках реквизит — огромное сердце. Филипп смотрится моложаво, а ведь ему уже 55», - отметил Александр Васильев.
По материалам 7days.ru.