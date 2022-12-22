«Мы с папой всегда рядом»: Марина Юдашкина публично дала обещание единственной дочери Галине

В этот четверг, 22 декабря, свой день рождения отмечает наследница одного из самых известных в России семейств — дочь именитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина. Ей исполнилось 32 года.

По случаю этого события Галину Юдашкину одной из первых поздравила мама Марина Юдашкина. Супруга Валентина Юдашкина разместила в микроблоге трогательный пост, посвященный дочери, которая живет вдали от своих родителей.

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