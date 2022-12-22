«Мы с папой всегда рядом»: Марина Юдашкина публично дала обещание единственной дочери Галине

В этот четверг, 22 декабря, свой день рождения отмечает наследница одного из самых известных в России семейств — дочь именитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина. Ей исполнилось 32 года.
По случаю этого события Галину Юдашкину одной из первых поздравила мама Марина Юдашкина. Супруга Валентина Юдашкина разместила в микроблоге трогательный пост, посвященный дочери, которая живет вдали от своих родителей.
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«Дорогая наша Галочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Мы желаем тебе счастья — именно такого, каким его видишь ты. Сколько бы лет ни прошло, ты для нас наша малышка — бесконечно трогательная, родная, нежная и любимая! Мы с папой гордимся тобой и всегда рядом», — написала Марина Юдашкина в микроблоге.
Напомним, Галина Юдашкина вместе с мужем, дипломатом Петром Максаковым живет в Гонконге. У пары трое детей — два сына и дочка.