«Кукла Барби блонд»: Александр Васильев назвал наряд Леры Кудрявцевой старомодным

«Лера Кудрявцева в прекрасной форме. А ей ведь за 50 лет! Но выглядит на сорок. Образ в ее любимом стиле — «кукла Барби блонд». Все платья Леры, как правило, классического кроя. Здесь она выбрала черный цвет и достаточно архаичный фасон, со вставками из прозрачного материала и с отделкой стразами. Этот туалет мне напоминает о программе «Голубой огонек», в чем-то подобном выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга. Наряд неплох, но мне он кажется старомодным», — высказался Александр Васильев.