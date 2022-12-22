«Кукла Барби блонд»: Александр Васильев назвал наряд Леры Кудрявцевой старомодным

Лера Кудрявцева стала ведущей телевизионного фестиваля «Песня года», который в своем эфире телеканал «Россия 1» покажет первого и второго января.
Звезда предстала перед публикой в черном платье в пол, отделанном полупрозрачными вставками со стразами.
Наряд Леры Кудрявцевой оценил историк моды, телеведущий и автор книг Александр Васильев. Он назвал платье Леры Кудрявцевой старомодным и даже архаичным.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Лера Кудрявцева на «Песне года». Фото: Владимир Веленгурин/«КП»
«Лера Кудрявцева в прекрасной форме. А ей ведь за 50 лет! Но выглядит на сорок. Образ в ее любимом стиле — «кукла Барби блонд». Все платья Леры, как правило, классического кроя. Здесь она выбрала черный цвет и достаточно архаичный фасон, со вставками из прозрачного материала и с отделкой стразами. Этот туалет мне напоминает о программе «Голубой огонек», в чем-то подобном выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга. Наряд неплох, но мне он кажется старомодным», — высказался Александр Васильев.
По материалам 7days.ru