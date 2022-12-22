«Кукла Барби блонд»: Александр Васильев назвал наряд Леры Кудрявцевой старомодным

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев обратил внимание на архаичный фасон, которому отдала предпочтение телеведущая Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева стала ведущей телевизионного фестиваля «Песня года», который в своем эфире телеканал «Россия 1» покажет первого и второго января.

Звезда предстала перед публикой в черном платье в пол, отделанном полупрозрачными вставками со стразами.

Наряд Леры Кудрявцевой оценил историк моды, телеведущий и автор книг Александр Васильев. Он назвал платье Леры Кудрявцевой старомодным и даже архаичным.

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Лера Кудрявцева на «Песне года». Фото: Владимир Веленгурин/«КП»

«Лера Кудрявцева в прекрасной форме. А ей ведь за 50 лет! Но выглядит на сорок. Образ в ее любимом стиле — «кукла Барби блонд». Все платья Леры, как правило, классического кроя. Здесь она выбрала черный цвет и достаточно архаичный фасон, со вставками из прозрачного материала и с отделкой стразами. Этот туалет мне напоминает о программе «Голубой огонек», в чем-то подобном выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга. Наряд неплох, но мне он кажется старомодным», — высказался Александр Васильев.

По материалам 7days.ru

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