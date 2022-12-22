«Напоминает какую-то медузу»: Александр Васильев высказался о манере одеваться певицы Валерии

На днях состоялась съемка телевизионного фестиваля «Песня года», который телеканал «Россия 1» будет показывать первого и второго января.

Звезды, принявшие в нем участие, демонстрировали на публике сногсшибательные наряды. Так, певица Валерия предстала на сцене в темно-синем платье в пол, с огромным цветком на плече.

Наряд знаменитости оценил историк моды, писатель и телеведущий Александр Васильев. Он сделал комплименты певице Валерии, но цветок на ее плече назвал медузой.

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