«Напоминает какую-то медузу»: Александр Васильев высказался о манере одеваться певицы Валерии

На днях состоялась съемка телевизионного фестиваля «Песня года», который телеканал «Россия 1» будет показывать первого и второго января.
Звезды, принявшие в нем участие, демонстрировали на публике сногсшибательные наряды. Так, певица Валерия предстала на сцене в темно-синем платье в пол, с огромным цветком на плече.
Наряд знаменитости оценил историк моды, писатель и телеведущий Александр Васильев. Он сделал комплименты певице Валерии, но цветок на ее плече назвал медузой.
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Певица Валерия на «Песне года». Фото: Владимир Веленгурин/ «КП»
«Валерия в свои 54 года выглядит свежо, молодо, уверенно, так, будто ей море по колено. В этом наряде она похожа на ту самую русалку, которая вышла из пены морской. Шлейф ее платья как хвост. Мне нравится облегающий топ и асимметричный вырез декольте. На плече большой цветок из перьев, он напоминает скорее какую-то медузу, чем растение. Синий цвет явно связан с морской тематикой. Надо признать, что фигура у певицы великолепная, она молодец. Шлю мои комплименты», - высказался Александр Васильев.
По материалам 7days.ru.