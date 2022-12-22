И треснул мир напополам: Тимур Бекмамбетов продал киностудию, создавшую «Ночной дозор» и «Елки»

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Рустамова отмечает, что данное решение назрело еще несколько лет назад и было связано с желанием Бекмамбетова отойти от управления компанией и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле.

Напомним, созданная в 1994 году кинокомпания Bazelevs выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», а также создала франшизы «Елки» и «Горько!». С 2006 года студия имеет представительство в Лос-Анджелесе. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».