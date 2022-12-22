И треснул мир напополам: Тимур Бекмамбетов продал киностудию, создавшую «Ночной дозор» и «Елки»

Знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs, точнее, российскую часть данного предприятия. Покупателями выступили ее же генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов.
«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката «Елок - 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (видеосервисы в Интернете, — Прим. авт.) и телевизионных прав», - рассказала Рустамова РБК.
Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs — ООО «Базелевс». Ему будет принадлежать весь созданный русскоязычный контент. Основатель киностудии Тимур Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним «как с нанятым режиссером». Но вся американская часть осталась во владении именитого постановщика. В 2023 году одну из компаний или обе сразу ждут ребрендинг и смена названия. Так в ближайшее время с сайта Bazelevs исчезнет дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».
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Рустамова отмечает, что данное решение назрело еще несколько лет назад и было связано с желанием Бекмамбетова отойти от управления компанией и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле.
Напомним, созданная в 1994 году кинокомпания Bazelevs выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», а также создала франшизы «Елки» и «Горько!». С 2006 года студия имеет представительство в Лос-Анджелесе. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».