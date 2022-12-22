«Ты превратилась в принцессу»: Ксения Бородина публично обратилась к младшей дочери Теоне

22 декабря праздник в семье телеведущей Ксении Бородиной. В этот день на свет появилась дочка звезды и ее бывшего мужа Курбана Омарова Теона.
Наследнице пары исполнилось семь лет. В честь этого события Ксения Бородина публично обратилась к Теоне. Телеведущая разместила в микроблоге пост, который появился в ее аккаунте ровно в полночь 22 декабря.
В публикации Ксения Бородина призналась Теоне в любви, выразила восхищение и пообещала ей свою поддержку.
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Дочь Ксении Бородиной Теона. Фото: соцсети
«Из маленького ангелочка, который родился ровно 7 лет назад, ты уже превратилась в принцессу. Ты растешь очень быстро, за последние 2 года ты стала совсем взрослой, рассудительной, очень умной девочкой. Спасибо, что выбрала меня, как свою маму, спасибо, что пришла ко мне абсолютно неожиданно, но ты сделала мою жизнь еще ярче и интереснее, ты в самые сложные моменты моей жизни своим упертым, порой строгим даже взглядом, собирала меня и давала жизни всему вокруг», - написала Ксения Бородина в микроблоге.