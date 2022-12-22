«Ты превратилась в принцессу»: Ксения Бородина публично обратилась к младшей дочери Теоне

22 декабря праздник в семье телеведущей Ксении Бородиной. В этот день на свет появилась дочка звезды и ее бывшего мужа Курбана Омарова Теона.

Наследнице пары исполнилось семь лет. В честь этого события Ксения Бородина публично обратилась к Теоне. Телеведущая разместила в микроблоге пост, который появился в ее аккаунте ровно в полночь 22 декабря.

В публикации Ксения Бородина призналась Теоне в любви, выразила восхищение и пообещала ей свою поддержку.

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