«В жизни так бывает»: партнер Марии Порошиной Ярослав Бойко впервые прокомментировал развод с женой

Ярослав Бойко, который не любит распространяться о личной жизни, довольно лаконично и обтекаемо высказался о причинах расторжения брака.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», - прокомментировал Ярослав Бойко.

Говорить о том, есть ли у него новая избранница, Ярослав Бойко отказался.

По материалам «СтарХита».