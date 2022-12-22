«В жизни так бывает»: партнер Марии Порошиной Ярослав Бойко впервые прокомментировал развод с женой

Ярослав Бойко

Ярослав Бойко. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко и его жена Рамуне Ходоркайте в конце декабря официально расторгнут брак.

На днях стало, что известный актер, 52-летний Ярослав Бойкой разводится с женой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте после 23 лет брака.

Звезда сериала «Всегда говори всегда», в котором он сыграл любовь с Марией Порошиной, сам подал иск в один столичных судов. 27 декабря дело о разводе рассмотрит мировой судья. Ярослав Бойко и Рамуне Ходоркайте расстаются мирно и не делят имущество и детей, которых у пары двое.

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Ярослав Бойко, который не любит распространяться о личной жизни, довольно лаконично и обтекаемо высказался о причинах расторжения брака.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», - прокомментировал Ярослав Бойко.

Говорить о том, есть ли у него новая избранница, Ярослав Бойко отказался.

По материалам «СтарХита».

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