«Ты стала любимицей – дорожи этим! Не надо из себя что-то выделывать»: известная певица пригвоздила Пугачеву за «жалких тварей»

81-летняя певица Галина Ненашева высказалась о своей именитой коллеге Алле Пугачевой. Галина Ненашева призналась, что ей не все нравилось в поведении Примадонны и раньше, а события последнего времени доказывают, что знаменитость всегда относилась к поклонникам с неким апломбом.

«Когда ее первый раз увидела — она мне очень понравилась. Потом мне не все стало нравиться в ее поведении, но дружбы как таковой у нас не было, она меня никуда не приглашала. В общем, я к ней с большой симпатией относилась, а сейчас, после того, что она говорила, я разочаровалась. Она не имела права себя так вести. Ты стала любимицей публики — дорожи этим! Не надо из себя что-то выделывать. Я этого не понимаю… Когда ты популярен, то должен быть более снисходителен. Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего», - высказалась исполнительница «Я люблю тебя, Россия» Галина Ненашева.