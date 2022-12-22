Как будто без юбки: Валя Карнавал затмила подружку откровенным декольте и экстремальным мини

Звезда Интернета Валя Карнавал любит подчеркнуть красоту своей фигуры откровенными нарядами. Вот и сейчас, собираясь на вечеринку с подружкой Юлькой Шпулькой, настоящее имя которой – Юлия Гаврилина, - Карнавал перещеголяла ее по степени открытости тела.

Валя надела черный жакет и миниатюрную юбку на шнуровке, про которую можно сказать, что ее нет вовсе, и подразнила глубоким декольте и бедрами. Подписчики пришли в восторг при виде нового образа любимицы и усыпали ее комплиментами.