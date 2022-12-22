Развод с Агутиным ни при чем? Стало известно, где находится Анжелика Варум

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Однако накануне вскрылось местонахождение артистки. Оказалось, что она никуда из страны не уехала, а продолжает работать. Ее увидели в компании продюсера Бориса Рубиновского в Иваново — там у певицы был концерт.

Рубиновский запостил в своем микроблоге селфи с Варум и поблагодарил за концерт, прогулку по Иваново, теплое общение. Анжелика выглядела счастливой и цветущей. А вот что насчет развода с Агутиным, пока неизвестно — ни он, ни она слух не прокомментировали.