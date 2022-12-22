Анжелика Варум появилась в объятиях другого мужчины на фоне слухов о разводе с мужем

На днях поклонники и светские обозреватели взволновались новостью – Анжелика Варум и Леонид Агутин расстались. Музыкант представил новую песню, слова в которой показались людям уж очень личными и драматичными, ведь слухи о расколе в его семье ходят давно. Отар Кушанашвили и вовсе признался, что больше не верит в любовь, если даже такая крепкая пара распалась.

Тем временем, Варум появилась в объятиях другого мужчины. Звезду показал продюсер Борис Рубиновский, и селфи с певицей он подписал теплыми словами.

«Спасибо тебе, моя дорогая Анжелика, за прекрасный концерт и за чудесный день, наполненный теплым дружеским общением и прогулкой по заснеженным улицам Иваново. Обожаю тебя!» - гласит подпись под фото.

Оказалось, Варум никуда не уехала из России, а продолжает свою концертную деятельность, гастролируя по стране.