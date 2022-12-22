Новости шоу-бизнеса: Меладзе бросил Джанабаеву, Ермолаева стала ведущей «Дома-2», Собчак показала начинку своего роскошного особняка

Меладзе бросил Джанабаеву

Валерий Меладзе покинул Россию и проводит время с дочкой от первого брака Ингой и ее мужем. Судя по тому, что родные на дух не переносят его нынешнюю жену Альбину Джанабаеву, ее он с собой не взял, оставил в России.

Ермолаева стала ведущей «Дома-2»

Экс-звезда «Дома-2» времен ТНТ Нелли Ермолаева появилась в статусе ведущей на телепроекте. Девушка провела «лобное». Станет ли она постоянным лицом шоу, либо это разовая акция, пока не сообщается.

Собчак показала свой богатый дом

Ксения Собчак несколько лет делала ремонт в доме своей мечты на Рублевке. И в связи с окончанием процесса решила посвятить целую программу своему новому жилищу. Дизайнерский ремонт на много миллионов рублей, советская мозаика с фасадов разных заводов России, дорогущие камины и шестиметровые потолки – это лишь скромная часть того, чем напичкана «крепость» миллионерши.

Умер Хабибулин из «Танцы минус»

Группа «Танцы минус» сообщила печальную новость: ушел из жизни гитарист Антон Хабибулин. О причине смерти пока не сообщается. Прежде он был музыкантом «Морального кодекса» и «СБПЧ», работал также и с Павлом Артемьевым.