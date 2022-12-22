«Зацените»: Клава Кока предъявила людям интимное место с дырой посредине

Певица Клава Кока сообщила, что финал шоу «Маска. Танцы» уже отснят. Разглашать какие-то подробности выпуска звезда, естественно, не стала, зато показала свой съемочный образ.

Красотка была наряжена в ярко-розовый, цвета взбесившейся Барби топ с дырой на декольте, из которой выглядывала «ложбинка греха» - интимное место певицы красиво поблескивало. Отвлекая от такого вида, певица наклонила голову и показала свою укладку – не менее оригинальную, чем обычно. «Зацените причу», - предложила звезда.

Кока давно славится экстравагантностью на грани – каждый ее образ представляет гремучую смесь эротических и дерзких ингредиентов.