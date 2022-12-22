«Эту мразь надо выгнать уже давно»: Соловьев пожалел, что Собчак не сбежала вместе с Пугачевой, Галкиным*, Монеточкой

Пока Ксения Собчак проводит экскурсии по своему новому особняку на Рублевке, хвастаясь шестиметровыми потолками и многомиллионными каминами, журналист Владимир Соловьев упоминает ее в контексте бежавших из страны.

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Телеведущий перечислил, сколько звезд уехало из России в этом году вместе с простыми людьми. И признался, что хотел бы, чтобы Собчак оказалась среди них, поскольку давно ее следует выгнать. А заодно и оскорбил, назвав мразью.

«Ну сколько у нас сбежало? Пугачева, Галкин*, Монеточка. Жаль, Собчак осталась. Вообще, эту мразь надо выгнать уже давно», - высказался в эфире на YouTube Соловьев.

К слову, сама Собчак рискует остаться без израильского гражданства - полученный ею паспорт страны оказался незаконно выданным. За это сейчас арестованы несколько чиновников в Израиле, ведется следствие.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента