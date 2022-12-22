«К этому человеку стоит присмотреться»: Люся Чеботина объяснила, почему поссорилось с Клавой Кокой

Исполнительница Люся Чеботина рассказала, почему перестала дружить с коллегой Клавой Кокой.

Знаменитости проводили время вместе и работали над песнями. Но теперь Чеботина уверена, что потеряла подругу.

«У меня есть определенные принципы и понятия. Есть смешные шутки и несмешные. И вот человек начал неудачно шутить, и я поняла, что нам дальше, видимо, не по пути», – намекнула Люся на причину ссоры с Клавой.

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