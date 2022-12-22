«Дом-2» рядом не стоял: Алена Рапунцель объявила о новом статусе в личной жизни

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель в этом году развелась со вторым мужем и отцом ее второго ребенка Ильей Семиным. Но одна пробыла недолго – в ее личной жизни очень быстро произошли большие перемены. Их девушка с удовольствием демонстрировала подписчикам, правда, имя нового бойфренда не называла. Но фолловеры вычислили его сами, это оказалось несложно. А сейчас Рапунцель сообщила новость о личном.

Оказалось, что с новым избранником Алена не только успела слетать на Мальдивы, но и съехаться. С бойфрендом они уже организовали гражданский брак.

«Мы живем вместе. Изначально, как я переехала в эту квартиру!» - призналась звезда реалити.

Избранником Алены является Александр Смуров, бизнесмен из Москвы, занимающийся недвижимостью. Он развелся этой осенью спустя семь лет брака. У Рапунцель же, напомним, двое детей от разных мужей. Девушка давно ушла из телепроекта, но ее жизнь за периметром, считают подписчики, покруче любого подобного реалити.