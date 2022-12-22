Как сейчас выглядит снявший парик Андрей Малахов

В последнее время телеведущий Андрей Малахов носил парик, выходя в свет или снимаясь в передаче с осветленными длинными локонами. Однако не так давно шоумен отказался от чужих волос и теперь щеголяет со своими. А шевелюра, как оказалось, у звезды – на зависть ровесникам: густая, пышная.

Малахов теперь не скрывается, а в открытую демонстрирует свою новую прическу. И поклонники считают, что так ему гораздо лучше, нежели чем с белокурыми локонами, поскольку, по их мнению, сняв парик, Андрей даже помолодел внешне.

Напомним, парик появился на голове Малахова в прошлом году. Поползли слухи, что звезда экрана потерял волосы из-за проблем со здоровьем.