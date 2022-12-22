Евгения Медведева высказалась о Дане Милохине, который продолжает губить свою карьеру

Даня Милохин и Женя Медведева

Даня Милохин и Женя Медведева. Фото: соцсети 

Бывшая напарница блогера в проекте «Ледниковый период» прокомментировала клип «Дисс на Первый канал».

Исполнитель Даня Милохин упал в глазах его бывшей подруги Евгении Медведевой.

Напомним, Милохин нецензурно высказался о Первом канале после истории с побегом из страны. Знаменитость сорвал съемки рейтингового шоу «Ледниковый период» из-за внезапного желания отдохнуть. После этого артист попал в «черный список» канала. Но сам Милохин не считает себя виноватым.

Он ответил на критику в свой адрес и негативные последствия поступка провокационными песней и клипом. А его экс-напарница Женя Медведева оставила гневный комментарий под творчеством Дани Милохина.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?», – отметила фигуристка в своих соцсетях.

Напомним, ранее на Даню Милохина завели административное дело

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