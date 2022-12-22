«Неспроста он написал такую песню»: Кушанашвили с отчаянием высказался про развод Агутина и Варум

Все активнее в Сети обсуждают вероятный развод Леонида Агутина и Анжелики Варум. Пару давно не видели вместе, музыкант выступает один, а новая песня, в которой есть строки «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала...».
Поклонники в шоке пытаются найти опровержение слухам, но не находят. А Отар Кушанашвили в новой программе «Каково?» на YouTube признался, что не переживет этой драмы.
«Неспроста он написал такую песню. Неспроста! Я не хочу, чтобы они расходились, ибо их союз — напоминание о самом главном в жизни. Нас всех связывает только любовь! Вся сила, вся благодать в любви… Если эта пара расстанется, конечно, я переживу, но какой ценой — меня станет меньше, я скукожусь, стану меньше верить в жизнь», - признался Кушанашвили.
С Агутиным и Варум Кушанашвили дружил прежде очень крепко, сейчас общается меньше. Но их семья всегда была для Отара образцом отношений.