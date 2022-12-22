Привет бывшему? Севастьянова в кожаном бюстье одним жестом свела с ума мужчин – запустила руку в «ложбинку»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова недавно объявила о расставании со своим бойфрендом, бизнесменом Александром Мазановым. Они были вместе с 2016 года, но почему-то решили разойтись, решение было обоюдным.

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Сама Каролина демонстрирует подписчикам отсутствие переживаний – перемены в личной жизни никак не сказались на ее жизни. Она по-прежнему много путешествует и недавно побывала с подружкой в Париже. Прогулки, рестораны, отели – все, как любит красотка.

Наряжаться она тоже не перестала и накануне передала фотопривет (бывшему?), блеснув красотой фигуры в кожаном бюстье. Одним жестом Каролина свела с ума мужскую половину своей аудитории, запустив руку в декольте – так называемую «ложбинку грех». Кадр она не постеснялась опубликовать в соцсети.