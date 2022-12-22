«Неприлично»: что сказал Куклачев про скандал с израильским паспортом Пугачевой

Ситуация с паспортом Аллы Пугачевой, который она получила в Израиле вопреки законодательству страны и за который арестованы несколько чиновников, по сию пору обсуждается в Сети и кулуарах. Однако, не все земляки стремятся рассуждать о ней вслух. Завсегдатай Святой Земли, дрессировщик Юрий Куклачев, например, относительно Примадонны немногословен.

«На все темы, что Аллы Борисовны касаются, я даже не хочу говорить. Это неприлично. Про такого артиста, я считаю, неприлично вести разные обсуждения», - прокомментировал дрессировщик сайту «Абзац» ситуацию.